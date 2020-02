Harrison Ford felicita el activismo de Greta Thunberg y "jóvenes líderes"

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Harrison Ford felicitó el activismo que jóvenes como Greta Thunberg realizan contra las políticas ambientales que se aplican en varios países.

Esto lo dijo durante su visita a México para promocionar la película "The Call of the Wild" ("El llamado salvaje").

Generación de líderes

Harrison Ford encarna en ese filme a un hombre que perdió a su hijo y encontró en un perro a su mejor compañero.

"Aplaudo mucho a Greta por su activismo, su papel al representar el interés del joven. Admiro su valor, su fortaleza y su capacidad de expresarse", comentó.

Parece que los jóvenes en todo el mundo han tomado los roles de líderes, sienten que lo deben hacer; los mayores hemos tratado de resolver los problemas de lo que ha ocasionado el peso de la población humana"

"Freno" al progreso

Quien interpretara a "Han Solo" consideró una lástima que si bien la ciencia ha avanzado, las ideologías de algunos mandatarios hagan que el mundo esté colapsando.

Hemos avanzado y desarrollado ciencias. Pero la ciencia se ha denigrado y ridiculizado por parte de gente que rechaza la sabiduría y la disciplina de la ciencia a favor del punto de vista político, y esto tiene que detenerse"

"Los jóvenes en todo el mundo saben que (esos grupos) deben detenerse. Aplaudo a Greta y el liderazgo de los jóvenes", explicó.

¿Vuelve "Indiana Jones"?

Sobre un posible regreso de las películas del icónico aventurero "Indiana Jones", Harrison Ford dijo que "parece una buena idea".

"Creo que estamos por lograr un buen guión y estamos por hacerla; para mí el proceso de trabajar con un nuevo equipo de personas es un placer, es algo que aún disfruto mucho", señaló.

Según expuso, "espero llevar placer a las personas con las que trabajaré. Disfruto mi trabajo, es un gran placer y estoy agradecido de continuar".

Respecto a su nueva película, “The Call of the Wild”, comentó que "es el tipo de película que Hollywood solía hacer y que ahora se hace rara vez".- Con información de AP y "El Universal"

