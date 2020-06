Hassiba quería sacar dinero de un banco, pero la trataron como terrorista

PARÍS- Hassiba Kechiche era la alumna modelo, con las mejores notas, hasta que a sus 18 años decidió seguir su instinto religioso y cubrir su cabeza con un velo: así descubrió el amargo rostro de la islamofobia. Hace apenas medio año, sufrió la última muestra:

"Necesitaba sacar 1,500 euros (37,577 pesos mexicanos) en un banco y tenía que acudir a ventanilla porque el límite de mi tarjeta era de 700 euros (17,536 pesos). El empleado que me atendió me dijo que no podía dármelo porque no quería ser cómplice de blanqueo de dinero para financiar el terrorismo", recuerda en una entrevista.