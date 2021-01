Delata a su madre y sus tíos con un vídeo tras el asalto al Capitolio

Helena Duke, una joven de 18 años, reconoció a su mamá en un altercado grabado después del asalto al Capitolio, por lo que decidió evidenciarla a ella y a sus tíos, para que FBI los identifique.

hi mom remember the time you told me I shouldn’t go to BLM protests bc they could get violent...this you? https://t.co/9ZkbAq0ehO