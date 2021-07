Hermanos se toman selfie en el momento exacto en el que les cae un rayo

REINO UNIDO.- Hay fotos capturadas en el momento exacto y esta historia tiene como protagonista a una de ellas, pues los hermanos Rachel, Isobel y Andrew Jobson estaban manejando bicicleta cuando la lluvia comenzó. Como cada vez se hacía más fuerte, decidieron refugiarse bajo un árbol y se tomaron una selfie. Sin embargo, sin querer capturaron el momento en el que los alcanzó un rayo.

De acuerdo con la BBC UK, el incidente ocurrió el 13 de julio pasado, en Molesey Lock, por el Palacio de Hampton Court, al suroeste de Londres, Inglaterra.

Q: Where do you absolutely, definitely never seek shelter from lightning?



'Rachel, Isobel and Andrew Jobson were cycling when they took shelter under a tree'



