Hija de ''El Mencho'' se declara culpable en EE.UU.

WASHINGTON.- Jessica Oseguera González, hija del narcotraficante más buscado por Estados Unidos y México, Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", se declaró este viernes culpable de tener vínculos financieros con empresas mexicanas relacionadas con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que dirige su progenitor.

El Departamento de Justicia de EE.UU. informó en un comunicado de que la mujer, de 34 años y con doble nacionalidad estadounidense-mexicana; se declaró culpable de "participar deliberadamente en tratos financieros" con seis empresas mexicanas sancionadas por Washington por proporcionar apoyo material al CJNG.

Daughter of Prolific Mexican Cartel Leader Pleads Guilty to Criminal Violation of the Foreign Narcotics Kingpin Designation Acthttps://t.co/S15o74VF9c