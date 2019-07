Hija del jeque de Dubai prefería morir a volver con su padre; desapareció

Una historia de huidas , misterio y abusos

Para tratar de entender la huida de la princesa Haya, aún esposa de Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, jeque de Dubai, es preciso conocer la historia de Sheikha Latifa, una de los más de 20 hijos del también gobernante y quien intentó escapar del poder de su padre tras haberlo acusado de abuso, sin obtener éxito.

Te puede interesar: La esposa del jeque de Dubai teme por su vida y se refugia en Londres

La princesa prefería morir a volver a Dubai

El año pasado, la princesa Latifa trató de escapar de su padre, el jeque de Dubai, pero solo alcanzó a llegar cerca de India, donde los comandos la secuestraron para regresarla a Dubai.

“Cuando Sheikha Latifa me llamó a principios de 2018, quería que la ayudáramos a buscar asilo (…) ella gritaba pidiendo asilo diciendo que preferiría morir antes de ser devuelta a los EAU”, dijo Radha Stirling, del grupo de derechos humanos Detenido en Dubai, reveló el diario “Express”.

Sin rastro de su paradero

De acuerdo con el diario, meses después de que intentó escapar, Latifa apareció en una sesión fotográfica, pero lució aturdida y sedada y desde entonces no se supo nada de ella. Incluso, hay organizaciones de ayuda a la mujer que luchan para saber el paradero de la hija del jeque, sin obtener respuesta.

No sería la primera vez

Según la BBC, esta no sería la primera vez que la princesa Sheikha Latifa intentaba ser libre. A los 16 años, la hija del jeque logró escapar de sus cuidadores, pero la atraparon en la frontera de su país.

“Según dice en el vídeo, estuvo ‘presa’ casi tres años y medio tras haber sido torturada y abusada“.

La vida de la hija del hombre más poderoso de Dubai

Sheikha Latifa,

Otro aspecto de la vida de la princesa Latifa que ha sido revelado es que, por ser hija del hombre más poderoso de Dubai y uno de los más ricos de mundo, vivía rodeada de un lujo jamás imaginado.

“Según Tiina Jauhiainen, entrenadora física finlandesa que se convirtió en su amiga de confianza, la princesa, su madre y dos hermanas vivían en un palacio con piscinas, al menos 100 empleados y todo las atenciones a la mano”, narra la BBC.

Sheikha Latifa era paracaidista y era parte de la imagen de Dubai para el exterior, sin embargo y de acuerdo a un vídeo, ella reveló que no era libre de conducir ni un auto.

Su hermana también habría intentado huir

De acuerdo a la BBC, también la hermana de Latifa, de nombre Shamsa, intentó escapar, pero el jeque tiene mucha gente a su alrededor que siempre vigila a las princesas. La atraparon y, drogada, la llevaron de regreso a Dubai.

“Una de las historias más extrañas en las que he trabajado. Que una acusación de secuestro en Reino Unido no se investigue”, indicó el periodista Stuart Millar, de The Guardian. “El jeque nunca comentó sobre el asunto y nadie volvió a saber sobre Shamsa”, de acuerdo con la BBC.

.- Con información de El Universal y la BBC