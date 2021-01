Hijo asegura que su mamá sufre convulsiones tras vacuna de Pfizer (vídeo)

ESTADOS UNIDOS.- El vídeo de una mujer convulsionando presuntamente tras ser inyectada con la vacuna contra el coronavirus se volvió viral en redes sociales. Ahora, el hijo de la mujer, Brant Griner, dijo en una entrevista con el medio RT US, que la condición de su mamá empeora.

La mujer habría sido hospitalizada tras recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer. De acuerdo con el hijo, su madre está empeorando. El vídeo se compartió hasta el momento más de 160 mil veces.

Cuestionan veracidad del vídeo

Debido a que con la llegada de las vacunas algunos grupos opositores han falsificado fotos y vídeos para probar que no son efectivas, son muchos los que cuestionan la veracidad del material.

Brant Griner le dijo a RT Us que no había nada ficticio y que la mujer estaba ansiosa por recibir la vacuna. Sin embargo, no reveló en qué hospital la recibió.

“No soy de ninguna manera una persona anti-vacunas. Mi mamá no lo estaba, estaba a favor de la vacuna antes de que esto sucediera”, dijo.

Según el residente de Luisiana, su madre se despertó con dolor de cabeza un día después de recibir la inyección y luego iniciaron las convulsiones en su pierna izquierda.

Ahora, dada de alta del hospital, la madre de Griner está siendo sometida a pruebas y sus médicos esperan que se recupere por completo, siempre que no haya daño cerebral permanente.

La respuesta de Pfizer

En un comunicado enviado al medio de comunicación citado, Pfizer dijo que investiga el caso, pero que no ha podido confirmarlo.

"Los trastornos neuromusculares no han sido una señal de seguridad identificada hasta la fecha", expresó un representante de la empresa farmacéutica.