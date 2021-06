Hijo de exsenadora de Florida, asesinado a balazos mientras dormía

MIAMI.- La exsenadora del estado de Florida (EE.UU.) Daphne Campbell denunció este miércoles que la violencia de las armas se cobró ayer martes la vida de su hijo de 23 años en Miami-Dade, supuestamente asesinado por el exnovio de la mujer con la que salía, en un condado que ha tenido una de sus semanas más violentas.

La demócrata señaló en Facebook que su hijo Jason Dwayne Campbell, de 23 años, dejó huérfanos a tres niños.

"Perdí a mi hijo con la violencia de las armas mientras dormía, el asesino no tiene corazón y mató a mi hijo", expresó Campbell.

NEW: Jason Dwayne Campbell, the 23-year-old son of former state Sen. Daphne Campbell, was found shot to death early Tuesday morning in the parking lot of an apartment complex in North Miami-Dade County. https://t.co/s00LTEMKvu