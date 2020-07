Hispano dispara un arma durante visita de Trump en Florida

MIAMI.- Un hispano está bajo arresto por disparar un arma durante una concentración de personas en la ciudad de Doral (EE.UU.), con motivo de la visita del presidente Donald Trump -el viernes- a esa ciudad de Florida; aledaña a Miami, informaron las autoridades.

El detenido, Luis Orlando Díaz, de 73 años, "intercambió una palabras fuertes" con un conductor que pasaba por la calle donde él se estaba manifestando por la visita del mandatario.

Trump’s visit to Doral. A heated argument, intensified by the firing of a pistol, landed one of them in the back of a police car.

