Joven asesina a su amiga de 15 años en Italia; dijo "estar poseído"

ITALIA.- Una joven de 15 años, identificada como Chiara Gualzetti, fue encontrada muerta en Monteveglio, en la provincia de Bolonia, Italia, el lunes. Su cuerpo tenía heridas de arma blanca y un amigo de la menor confesó el crimen.

El domingo, Chiara desapareció. Antes había salido de casa a dar un paseo con un amigo, pero no volvió y su padre la reportó como desaparecida. Varios salieron a buscarla a petición de la familia y los voluntarios encontraron el cuerpo. Estaba a 200 metros de la casa en la que vivía con sus padres.

“Hace diecisiete años me fui de Nápoles con mi esposa para que mi hija naciera aquí, quería que creciera en un lugar seguro para su futuro y ahora no me queda nada: ella no tiene futuro y yo no tengo futuro sin ella”, dijo Vincenzo Gualzetti, el padre de Chiara.