Historia: Buzo queda atrapado en boca de ballena jorobada y sobrevive

BARNSTABLE. — Un buzo dedicado a la pesca comercial de langosta que quedó atrapado el viernes en la boca de una ballena jorobada en la costa de Cape Cod dijo que creyó que iba a morir.

Michael Packard, de 56 años, explicó después de que lo dieron de de alta del Hospital Cape Cod que estaba a unos 14 metrosde profundidad en las aguas cerca de la costa de Provincetown cuando “de repente sentí este gran golpe y todo se oscureció”, reportó la televisora WBZ-TV.

Pensó que lo había atacado un tiburón, que son comunes en la zona, pero no sentía colmillos ni dolor.

“Luego caí en la cuenta, oh, Dios mío, estoy en la boca de una ballena… y está intentando tragarme”, comentó. “Pensé, bueno, este es el momento, voy a morir”. Dijo que pensó en su esposa e hijos.

Calcula que estuvo aproximadamente 30 segundos en la boca de la ballena, pero seguía respirando porque todavía tenía su dispositivo para respirar.

Veteran Cape Cod lobster diver Michael Packard was swallowed whole by a humpback whale and lives to tell the story… pic.twitter.com/CQcCP2fdVs