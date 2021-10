La historia de Ndakasi, una gorila y su cuidador, conquistó a más de un corazón

MÉXICO.-El Parque Nacional de Virunga compartió un comunicado el martes para informar sobre la muerte de Ndakasi, la gorila se viralizó tras una selfie con sus cuidadores en el centro turístico al este de la República Democrática del Congo.

“Con gran pesar Virunga anuncia la muerte de la gorila de montaña huérfana Ndakasi, que residía en el centro de Senkwekwe desde hacía más de una década”, compartió en un comunicado el PNVi.

“El 26 de septiembre por la noche, después de una larga enfermedad, su estado se deterioró rápidamente y Ndakasi murió en brazos de su guardia y amigo de siempre, André Bauma”, añadieron.

It is with heartfelt sadness that Virunga announces the death of beloved orphaned mountain gorilla, Ndakasi.



C’est avec une profonde tristese que Virunga annonce le décès du gorille de montagne orpheliné Ndakasi.https://t.co/GdkJbhWESz pic.twitter.com/bsCKdEq8tB