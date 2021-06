Historia: Padre pedía trabajo con su bebé en brazos hasta que una foto lo salvó

ARGENTINA.- Ángel Ariel Ustares vive en Palermo, Argentina, y fue captado mientras buscaba trabajo en la calle cargando a su hijo de cinco meses. Esta historia le dio la vuelta al mundo y conmovió a miles de personas.

El mecánico de 34 años pedía limosna junto a su esposa, Lara, para alimentar a sus hijos, Bastián y Catalina, en las afueras de un banco.

Ángel llevaba consigo una copia de su currículum para poder conseguir algún puesto.

La historia de Ángel

“Ángel y su familia están en la calle. Vi su currículum junto al bebito de 5 meses y le pregunté qué hacía. Llorando me contaba que es albañil y mecánico. No consigue trabajo”, escribió Sandra Tolosa en Facebook, una mujer que se conmovió al ver a la familia.

“Quizás viralizando lo podamos ayudar. Me dijo que no quiere bajar los brazos por su hijo”, añadió.

La publicación no era viral todavía, pero Agustina Lemucchi, una reclutadora IT, compartió la historia en su perfil de Linkedin. “A los 15 minutos de mi posteo, me escribió un hombre que estaba dispuesto a ir a buscarlo y darle dinero. Viajó 40 minutos en moto y cuando llegó, me puso en contacto con Ángel”, dijo a Infobae.

“Le dije a Ángel que tenga esperanza, que a más tardar el día de mañana le íbamos a conseguir trabajo. Pero los méritos no son solo míos, al contrario, creo que solo fui un puente para que el objetivo se cumpla”, añadió.

El padre no solo consiguió trabajo, sino que algunos le ofrecieron alimentos y un teléfono para que pueda enterarse de las ofertas laborales. Asimismo, las instituciones gubernamentales lo ayudaron a adquirir sus beneficios como trabajador.

Una marca francesa de automóviles

Ángel ahora trabaja como mecánico en una reconocida marca francesa de automóviles.

