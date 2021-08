Historia tras la foto de la mujer con Covid en el piso de clínica de Florida

ESTADOS UNIDOS.- La imagen de una mujer con Covid en el piso de un hospital se viralizó en redes sociales y ahora ya se conoce más de la historia, quien aparece en la fotografía se llama Toma Dean y estuvo dos semanas en la sala de emergencia en Florida. El pasado miércoles terminó postrada en el suelo al llegar a un centro de anticuerpos monoclonales en Jacksonville.

Sus padecimientos se complicaron y, mientras esperaba ser atendida, decidió acostarse en el suelo. En ese momento alguien tomó la foto.

“Mis opciones fueron quedarme sin aliento y no poder recibir el tratamiento o sentarme en el suelo y esperar a que la línea pase y poder recibir el tratamiento que necesito”, dijo a ABC News. “Así que elegí acostarme en el suelo y pasar por esta línea”, añadió.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, esperó más de dos horas en una silla de ruedas por atención. El sitio en el Centro de Conferencias de la Biblioteca Principal de Jacksonville abrió el martes y los funcionarios aseguran que el número de pacientes que buscan tratamiento se ha más que duplicado desde entonces.

Un hombre describió su terrible experiencia en la clínica y, dijo, evidenciaba la realidad de la pandemia. Louis López estaba esperando en la biblioteca por un tratamiento con anticuerpos monoclonales cuando fue testigo de la llegada de Toma Dean. Él tomó la foto de la mujer en el piso.

La esposa de López publicó las imágenes en Reddit, que luego se compartieron ampliamente en redes sociales y medios de comunicación. En entrevista con CNN aseguró que su experiencia en la biblioteca lo hizo estar agradecido de estar vacunado.

"Perdí a dos primos por Covid en San Diego", añadió López. "Si no estuviera vacunado, no tengo ninguna duda de que me habría matado".