“Hombre árbol” de Bangladesh regresa al quirófano

DACCA.- El bangladeshí Abul Bajandar, conocido popularmente como “hombre árbol’, sufre de una rara enfermedad llamada epidermodisplasia verruciforme, la cual causa que largas y pesadas verrugas crezcan en sus manos y pies.

Abul Bajandar regresó al hospital del que partió hace meses sin esperanzas de curación, luego de someterse a casi una veintena de operaciones.

“Había perdido toda esperanza. Los doctores hicieron todo lo posible pero yo no vi ninguna posibilidad, así que volví a casa”, explicó Bajandar, de 28 año.

Entre enero de 2016 y mayo del año pasado, el hombre permaneció ingresado en el Hospital universitario de Dacca junto a su mujer y su hija.

“Sin embargo, mi estado empeoró desde que partí. Las verrugas me salieron en mis dos manos y mis piernas; no podía ni trabajar ni moverme normalmente. Decidí contactar a los doctores de nuevo y me pidieron que volviera al hospital”, lamentó el paciente.