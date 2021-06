Hombre asesinó a su esposa y montó "un robo"; un reloj lo exhibió

GRECIA.- Babis Anagnostopoulos, de 33 años, es piloto de helicópteros y asesinó a su esposa, Caroline Crouch, de 20. Posteriormente armó toda una escena e historia que logró sostener un mes, incluso para la televisión. Sin embargo, su versión se desmoronó de manera inesperada.

Durante más de un mes, Babis sostuvo que Caroline fue asesinada en un robo violento en su casa en Glyka Nera, a las afueras de Atenas. El piloto salió en televisión nacional contando su historia.

El 11 de mayo, Babis llamó a la policía y le dijo que unos ladrones extranjeros irrumpieron en su propiedad, ataron a su pareja, amenazaron a su bebé y después estrangularon a su esposa. Finalmente, el hombre aseguró que los delincuentes huyeron con 18 mil dólares.

"No lo puedo describir. Espero que esto no le pase a nadie más", declaró Anagnostopoulos en televisión nacional, agregando que "rogó" a los ladrones que no hicieran daño a su familia, compartió Sky News.

Gobierno creyó en su mentira

El gobierno ofreció 355,000 dólares por información que permitiera dar con el paradero de los asaltantes. La BBC publicó que un georgiano fue arrestado en los primeros días de la investigación bajo sospecha de estar relacionado con el caso.

Confesó

No pasó mucho tiempo hasta que los agentes determinaron que Anagnostopoulos inventó la historia del robo y que él mismo era el responsable de la muerte de su esposa. Finalmente, él admitió haber asfixiado hasta la muerte a Crouch durante una pelea en la que la mujer había amenazado con dejarlo y llevarse a la hija de ambos.

Tras el asesinato, el hombre armó la escena. Puso al bebé al lado de su mamá sin vida, ahogó al perro y colgó su cuerpo en una escalera para culpar a los asaltantes.

Un reloj lo delató

La tecnología resolvió el caso, pues la mujer estaba usando un reloj inteligente que mostró que su corazón dejó de latir antes de que ocurriera el supuesto robo.

También la tarjeta de memoria de la cámara de seguridad fue removida antes de la hora en la que el hombre afirmó que habían ocurrido los hechos.

Este jueves, el piloto fue detenido tras de asistir a un servicio conmemorativo de su difunta esposa. Luego de más de ocho horas de interrogatorio, decidió confesar.

.- Con información de RT, BBC y Proto Thema.