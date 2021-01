Hombre cambia su nombre a 'Céline Dion'; estaba borracho cuando pasó

Para llamarse como la famosa cantante del tema de la película 'Titanic', el hombre tuvo que pagar 2 mil 400 pesos para realizar el cambio.

REINO UNIDO.— Un hombre se ha hecho viral luego de que se diera conocer que tras una borrachera se cambió legalmente su nombre, pero el nuevo que eligió es lo que ha causado los comentarios, pues el sujeto ahora se llama como la cantante canadiense 'Céline Dion'.

We go again! @TwitterSupport deleted my account for using my new name. 😂 So until I figure that out! This is my account. (Verified via my Instagram in bio) ✌🏼👸🏼