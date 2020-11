Hombre compra una PlayStation 5 y recibe una caja con ladrillos

ESPAÑA.- En redes sociales se viralizó el caso de un joven que recibió una caja de ladrillos rojos en lugar de un Play Station 5.

El usuario de Twitter katron69 denunció que la tienda de videojuegos GAME le mandó ladrillos rojos en vez de su consola, manifestando con ello su descontento.

“Quiero ahora mismo una puñetera respuesta de porqué me he gastado 399,99€ en unos ladrillos (aproximadamente 10 mil pesos)… La empresa CTT según ellos no se responsabilizan y se lo acaban de dar así a mí mujer.. espero una compensación Game porque ésto es de vergüenza”, dijo el usuario.

El sujeto compartió la imagen de los ladrillos dentro de la caja. En una de las imágenes se puede apreciar como alguien rompió la caja para verificar el contenido de ella para finalmente sustraerla.

“Está más que claro que querían verificar que era la ps5…”, dijo.

Está más que claro que querían verificar que era la ps5.. pic.twitter.com/7yAOL43h1v — Katron (@katron69) November 20, 2020

Le envían de nuevo su pedido

Al respecto, la tienda atendió su queja y le dijeron que estaban en proceso de resolver su problema.

Finalmente, el usuario de Twitter recibió su consola y mostró un unboxing.