Hombre entró a hábitat de elefantes con su hija y la tiró al intentar salir

Dos visitantes traspasaron a propósito las barreras de un zoológico para ingresar al área de los elefantes asiáticos y africanos, informó el vocero del lugar en un comunicado el viernes.

Un hombre de 25 años llevó a su hija de paseo al zoológico de San Diego y se detuvieron a ver a los elefantes en el hábitat en el que viven nueve ejemplares.

Tras unos momentos, el sujeto decidió tomarse una foto de cerca y entró con su hija en brazos al área, saltando todas las restricciones.

Uno de los elefantes se puso agresivo y corrió a embestirlos mientras los testigos miraban la escena e intentaban distraer al animal.

El hombre corrió hacia la barrera para salir, pero tiró a su hija accidentalmente. Afortunadamente, logró levantarla para que ambos pudieran escapar

Una mujer que vio todo contó a AP News que el elefante estaba casi a un metro de golpearlos cuando cruzaron las cintas. Oficiales del zoológico comunicaron al San Diego Union-Tribune que el elefante no terminó herido, pero el hombre sí fue arrestado por los hechos.

