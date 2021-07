Hombre escapa de cuarentena en hotel al estilo de "Rapunzel"

AUSTRALIA.- Un hombre usó una cuerda hecha con sábanas “al estilo de Rapunzel” para escapar de una habitación de hotel en el cuarto piso, en donde se encontraba en cuarentena en Australia.

De acuerdo con los reportes, el hombre había llegado el lunes pasado a la ciudad de Perth, en el estado de Australia Occidental, desde Brisbane, en Queensland, pero no cumplió con los requisitos para entrar y lo enviaron a un hotel de cuarentena.

Sin embargo, Travis Jay Myles, de 36 años, no quiso seguir el protocolo y escapó de su habitación con las sábanas.

A pesar de su creatividad, que parece sacada de las películas, la policía logró detener al hombre horas después y lo acusaron de no cumplir con la cuarentena y de proporcionar información falsa.

A Queensland man has been charged in Perth after escaping his fourth floor hotel quarantine room using bed sheets tied together #perthnews pic.twitter.com/BNn3QOS6T0