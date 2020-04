Hombre golpea con un tubo a viejita para robarle una pizza

TUCSON.— En redes sociales se difundió el video de la búsqueda de un hombre, quien golpeó a una mujer de 77 años en la cabeza y con un tubo, cuando ella salía de un establecimiento de pizzas

El agresor tenía la intención de robarle su comida, sin ser descubierto, pero gracias a las cámaras que grabaron el momento se ha podido iniciar la investigación.

El video que ahora se ha hecho viral muestra los hechos que ocurrieron el pasado martes. Cuando una viejita salía de un famoso establecimiento de pizzas y fue atacada por un hombre.

En el clip que se presentó como evidencia se puede ver a la mujer saliendo con dos cajas de comida en las manos, mientras el hombre esperaba afuera del restaurante junto a un carrito de supermercado.

De pronto, se ve como se acerca el sospechoso saca un tubo del carrito y camina hacia la puerta principal para golpear a la mujer en la cabeza, y robarle su pizza.

Ante tal agresión, la viejita regresa al establecimiento, mientras se frota la cabeza.

En el video se ve como el hombre huye con una pizza en una mano y el tubo de metal en la otra.

GRAPHIC VIDEO: Tucson we need to catch this guy! This 77-Year-old victim is attacked by a suspect as she is exiting a business (in the area of 12th/Ajo). The suspect used a metal pipe to strike her and ran off with her property. You can remain anonymous when contacting 88-Crime. pic.twitter.com/6zx9SqzaDI