Hombre golpea el asiento de una mujer por reclinarse; será demandado

Una mujer emprendió acciones legales contra un hombre que durante un vuelo, con duración de poco más de dos horas, se la paseó golpeando su asiento. Lo anterior, aparentemente, porque la mujer reclinó su asiento para estar más cómoda.

Wendi Williams, identificada en Twitter simplemente como Wendi, explicó que regresaba de un congreso de maestros en Nuevo Orleans, en un vuelo que llegaría a Charlotte (Carolina del Norte). Después del despegue, cuenta que decidió reclinar su asiento para estar más cómoda y entonces sintió el primer golpe a su espalda.

El hombre golpeó su asiento "en protesta"

Aunque pensó que al principio fue un accidente, pronto se dio cuenta de que el hombre que estaba sentado atrás de ella estaba golpeando deliberadamente su asiento. Entonces decidió buscar el apoyo de la azafata, para que intermediara y resolviera el problema.

Sin embargo, Wendi señala que la azafata no hizo nada al respecto y fue entonces que comenzó a grabar un vídeo en que se puede ver cómo el hombre golpea en repetidas ocasiones el respaldo de su asiento.

Como era de esperarse, el vídeo se hizo viral, aunque Wendi recibió diversas reacciones, pues algunos creen que, si bien el hombre no actuó correctamente, ella tampoco mostró “empatía” con él al reclinar su asiento.

I’m sorry. In any disagreement, there is always more to the story. Having perspective and empathy can go a very long way. While you may have the “right”, you certainly don’t have any empathy for the person behind you when you recline. I’m 6’4”, trust me flying is not fun! — Kevin Messerchmidt (@kmesserschmidt) February 15, 2020

@AmericanAir this is the reason seats in close quarters should not recline. It's selfishness to cut into somebody's already undersized space. People don't care about those around them as long as they are comfy. — William Ketchem (@bill1154) February 15, 2020

La aerolínea la "culpa" a ella

Wendi decidió emprender acciones legales en contra del hombre, pero también contra la aerolínea que defendió el actuar de su azafata.

2 @AmericanAir I was told by 1 of your reps that “You had every right to recline your seat.” But now, “...the whole thing would not be an issue if both of the passengers would have been respectful to each other.? Lie #2! https://t.co/bjhRr1iB8m — wendi (@steelersfanOG) February 14, 2020

“¿Vi que su representante dijo que "ellos" (Loretta, la azafata) trataron de desescalar la situación pidiéndome que dejara de filmar? Mentira # 1! Dejé de filmar tan pronto como Loretta se acercó a mí, porque pensé que detendría al chico. Ella habló con él y luego me dijo, no me pidió, que borrara el video” (sic), escribió la afectada en Twitter.

Wendi añadió que otra mentira fue cuando el representante que habló con ella reconoció que sí tenía el derecho de reclinar su asiento: “Pero ahora, (dicen)... todo el asunto no sería un problema si los dos pasajeros se hubieran respetado el uno al otro”.- Con información de Noticieros Televisa y El País.

