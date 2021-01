Hombre lanza un hacha a las puertas del Parlamento en Nueva Zelanda

SÍDNEY.- La Policía de Nueva Zelanda detuvo a un hombre que lanzó el miércoles un hacha contra las puertas de vidrio de la entrada principal del Parlamento en Wellington. Nadie resultó herido.

El hombre, de 31 años, no ha sido identificado. Pero "no intentó entrar al edificio", precisó la Policía neozelandesa en un comunicado.

El incidente tuvo lugar a primera hora de la mañana y mientras los 120 legisladores del Parlamento se encuentran en vacaciones. Es parte del periodo vacacional de verano.

Remember we don't yet know what motivated a 31 year old man to attack the New Zealand parliament building with an axe this morning. At this stage it's best not to speculate pic.twitter.com/nvrG4i6ZRx