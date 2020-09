Hombre mata al amante de su esposa y la obliga a ayudarlo en EE.UU.

ESTADOS UNIDOS.- Un caso está causando revuelo en Estados Unidos. Armando Barron, de 30 años, asesinó al amante de su esposa y luego la forzó a mutilar el cuerpo.

El incidente ocurrió el pasado viernes 25 de septiembre en el estado de Nueva Hampshire, al norte de Estados Unidos.

De acuerdo con Daily Beast, Armando habría descubierto la infidelidad de su esposa, Britany, tras revisar su teléfono y encontrar conversaciones con un joven de 25 años, identificado como Jonathan Amerault.

Luego de enterarse de la infidelidad, Armando fingió ser su mujer y se citó con el amante, a quien dejó inconsciente. Luego secuestró a su esposa y la obligó a participar en el crimen. Armando Barron asesinó al hombre a disparos.

Cuando terminaron con el cuerpo, Barron abandonó a su esposa con los restos del hombre. La policía lo detuvo cuando intentaba huir con su hija de nueve años. La esposa también fue detenida por falsificación y alteración de pruebas.

Su situación legal se definirá en los próximos días.

