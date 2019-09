Hombre muere en propuesta de matrimonio bajo el agua

EE.UU.- Para una enamorada pareja conformada por Kenesha Antoine y Steven Weber Jr., las vacaciones en Tanzania pasaron de la felicidad a la tragedia. Un paseo que empezó lleno de momentos, que demostraban en fotografías que ella compartió en Facebook, cambió luego de que él murió ahogado en un tanque de agua, justo después de pedirle matrimonio.

La joven emocionada grabó el vídeo de la propuesta y lo compartió en sus redes sociales, Weber aparece detrás del cristal mientras expresa su amor en un mensaje.

“Todo lo que amo de ti, lo amo más cada día”, se leía bajo el agua. Luego Steven le dio la vuelta y ahí estaba la pregunta; sacó un anillo de la bolsa de su traje de baño mientras ella demostraba su emoción. El vídeo termina ahí, pero la historia no.

Kenesha compartió después que Steven no logró salir del estanque con vida.

“Hace unos días me dijiste: He visto a algunos pacientes de cáncer en este viaje y me di cuenta de que esto es algo único que la gente quiere experimentar antes de morir. Aquí estábamos en la cúspide de nuestras vidas.