Hombre muere por Covid-19 en Ohio; había criticado el aislamiento

COLUMBUS.- Un ciudadano de Ohio, en Estados Unidos, manifestó que las medidas para evitar contagios por el nuevo coronavirus son “tonterías” y falleció el pasado miércoles por esta enfermedad.

The New York Post informó que John W. McDaniel, de 60 años, murió a un mes de publicar una serie de mensajes contra el coronavirus.

Medios de comunicación estadounidenses recopilaron las publicaciones del hombre, en la que afirmaba que las órdenes del gobernador de Ohio, Mike DeWine, eran tonterías.

“Si lo que estoy escuchando es verdad, ese DeWine ha ordenado el cierre de todos los bares y restaurantes, yo digo, tonterías. Él no tiene autoridad. Si estás paranoico por miedo a enfermarte, simplemente no salgas. No debería impedir que nosotros vivamos nuestras vidas. La locura tiene que terminar”, escribió el 15 de marzo.

El coronavirus, una "estrategia política"

Asimismo, dijo que la pandemia por Covid-19 es una estrategia política. El miércoles, sus familiares confirmaron el deces, mismo que convirtió en el primero del condado de Marion por esta enfermedad.

