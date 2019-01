Hombre planeaba atacar la Casa Blanca con explosivos

ATLANTA.— Las autoridades detuvieron a un hombre que, presuntamente, planeaba utilizar un cohete antitanque para atacar a la Casa Blanca. El arresto fue parte de una operación policial encubierta que inició luego de que el sujeto cambiara sus armas por explosivos.

Hasher Jallal Taheb, de 21 años, está acusado de intento de daño a un inmueble propiedad de Estados Unidos mediante un incendio o un explosivo, dijo el fiscal federal Byung J. Pak.

Una agencia policial local se comunicó con el FBI en marzo, después de que una persona avisara que Taheb se había radicalizado, cambiado de nombre y tenía previsto viajar al extranjero, según la declaración jurada de un agente.

Local and federal investigators are still outside 21-year-old Hasher Jallal Taheb's home in suburban Atlanta. Arrested on terror charges. Authorities said they began an investigation into Taheb after being tipped off by someone in the community. FBI says he was acting on his own. pic.twitter.com/eUaUgoFq6a

