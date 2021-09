Apenas en noviembre del año pasado, el fisicoculturista había anunciado su boda con Margo, su muñeca sexual.

A finales de 2020, un hombre causó polémica luego de dar a conocer que se casó con una muñeca sexual. A través de redes sociales, el fisicoculturista compartió imágenes en las que mostró cómo fue su boda. Este 2021 el sujeto volvió a causar conmoción al asegurar que se ha enamorado de un cenicero de metal, con quien "tiene una nueva relación".

También podría interesarte: Conductor es condenado con cárcel; pidió simular una agresión sexual en vivo

¿Por qué se enamora de objetos?

El fisicoculturista Yuri Tolochko logró colarse entre las noticias virales luego de que "presumiera" en Instagram su matrimonio con Margo, su muñeca sexual, a quien el día de su "unión" colocó un largo vestido blanco y un ramo de flores.

Tolochko causó revuelo al publicar fotografías y un vídeo en el que se muestra muy amoroso besando y abrazando a Margo, con quien sostuvo una relación de noviazgo durante ocho meses antes de proponerle matrimonio (un año antes de la boda).

Yuri se define como pansexual, por lo que este año indicó que a su relación con Margo unió ¡un cenicero! Que de acuerdo con el fisicoculturista encontró en un club nocturno cuando realizó una sesión de fotos con el objeto. Tras ese "encuentro" comenzó a notar cierta atracción que le provocó tener el deseo de "tocarlo nuevamente".

"Quería tocarlo de nuevo, olerlo, amo su esencia. También me agrada que tiene una historia, ya que no es nuevo, sino que ha servido a muchas personas y continúan haciéndolo”, explicó el fisicoculturista de 36 años de edad.

De igual modo, detalló por qué le gusta el cenicero de metal con el que ha decidido iniciar una relación pese a su "matrimonio" con una muñeca de plástico.

"Me gusta, el olor, la sensación del metal en mi piel. Es fantástico. Me gusta el toque del metal afilado en mi piel, me excita, creo que puedes entender lo que me atrae de este cenicero”, externó el polémico sujeto.