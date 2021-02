Hombre recibe inusual trasplante de rostro y manos

NUEVA YORK.— Joe DiMeo está aprendiendo nuevamente a sonreír, parpadear, pellizcar y apretar; tras seis meses de recibir un inusual trasplante de rostro y manos.

El hombre de 22 años y residente de Nueva Jersey fue operado en agosto, dos años después de sufrir quemaduras de gravedad en un accidente de auto.

Joe DiMeo, the recipient of the first successful face and double hand transplant says the surgery gave him a second chance. @kristendahlgren has his story. pic.twitter.com/hVOkVm1rBL

Los expertos señalan que aparentemente la cirugía realizada en el hospital NYU Langone Health fue un éxito, pero advierten que tomará cierto tiempo estar seguros.

Cirujanos estadounidenses han completado al menos 18 trasplantes faciales y 35 de manos, según la United Network for Organ Sharing (UNOS por sus iniciales en inglés), una organización sin fines de lucro que supervisa al sistema de trasplantes del país.

Pero los trasplantes simultáneos de rostro y ambas manos son sumamente raros y sólo se han intentado en dos ocasiones previas.

El primer intento fue en 2009 en un paciente de París que murió aproximadamente un mes después por complicaciones relacionadas con el procedimiento.

Dos años más tarde, médicos de Boston lo intentaron nuevamente en una mujer que fue atacada por un chimpancé, pero días después tuvieron que retirarle las manos trasplantadas.

“El hecho de que lo hayan logrado es fantástico”, dijo el doctor Bohdan Pomahac, cirujano del hospital Brigham and Women’s de Boston, que encabezó el segundo intento de una operación de este tipo.

DiMeo tomará medicamentos el resto de su vida para evitar que su cuerpo rechace los trasplantes, y también tendrá rehabilitación continua para adquirir sensación y funciones en su nuevo rostro y manos.

En 2018, DiMeo se quedó dormido mientras conducía, relata, luego de trabajar un turno nocturno como evaluador de productos para una compañía farmacéutica.

"I never heard of such a thing before that...But I said, 'Let's do it then. If they're offering it, it must be working out.'"



This man received the world’s first successful face and double hand transplant. https://t.co/ZaZNhK0NmO pic.twitter.com/eiLsK6Dri9