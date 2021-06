Hombre salta al vacío con su hija de 6 años; ambos mueren

El español era buscado por la Interpol. Se escondía con su hija en un hotel en Sao Paulo.

BRASIL.— Un hombre de nacionalidad española murió con su hija de seis años tras lanzarse al vacío desde el piso 17 de un hotel en el que se alojaban en Sao Paulo, Brasil. El hombre era buscado por la Interpol pero no fueron precisados los delitos.

De acuerdo con la Policía Militar de Sao Paulo, el español dejó una carta en su habitación. En ella pedía "disculpas" por el hecho y las hacía extensivas "al hotel", por el "perjuicio" que pudiera causar.

Las autoridades no especificaron desde cuándo el hombre y la niña se encontraban en Brasil, pero si se supo que se hospedaron en el hotel desde el pasado 31 de mayo.

"No tengo con quién dejarla que me aporte un mínimo de seguridad y tranquilidad", es parte de lo que indica el hombre en la carta sobre por qué le quitó la vida a su hija también. El hombre, de 53 años, agregó que "esto no hubiera ocurrido en mi país, con mi familia a mi lado", según medios locales que obtuvieron el documento.