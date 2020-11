Hombre salva a su perro de las fauces de cocodrilo y el vídeo ya es viral

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre no dudó en aventarse a un lago en Estero, Florida, para rescatar a su perrito de tres meses de las fauces de un cocodrilo, según se ve en un dramático vídeo que se volvió viral.

Richard Wilbanks, de 74 años, salió corriendo al ver a su pequeño perro Gunner en apuros en el lago trasero de su vivienda, según se observa en la grabación de las cámaras de seguridad.

El hombre dijo a la cadena CNN que más que agarrar el cocodrilo, que no era de gran tamaño, lo difícil fue abrir las mandíbulas para sacar a su perro, un Cavalier King Charles Spaniel. Al hacerlo, la mascota salió corriendo hacia la casa.

"Una leyenda", comentaban en las redes sociales los usuarios al observar que el hombre, pese a que tuvo que zambullirse por completo en el agua y luchar contra el cocodrilo, nunca soltó su cigarrillo de la boca.

"Estábamos caminando por el estanque y salió del agua como un misil. Nunca pensé que un caimán pudiera ser tan rápido. Fue tan rápido", dijo Wilbanks a CNN.

El perro salió ileso y Wilbanks dijo que se vacunó contra el tétanos por precaución porque sufrió algunas mordidas en sus manos.

Señaló que todavía lleva a Gunner a caminar, pero lo mantiene con una correa y lejos del borde del estanque.

"Nuestras mascotas son como una familia para nosotros", añadió.

