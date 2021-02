Hombre se lanza de edificio y cae sobre bebé de cinco meses en Rusia

RUSIA.- Un hombre se lanzó desde el piso 17 de un edificio y cayó sobre la carriola en la que estaba un bebé de cinco meses, causando la muerte de ambos en Voronezh, Rusia.

El pasado cuatro de febrero, las cámaras de seguridad de la vialidad captaron el momento en el que el sujeto caía, al mismo tiempo en el que una mujer pasaba con su bebé.

A 5yrs baby boy has died after a suicidal man jumped from the 17th floor of a building and landed on the child's pram in Russia, killing them both.

horrifying incident occurred on Thursday in the south-western city of Voronezh and was captured by a street surveillance camera.