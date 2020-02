Hombre se quita la vida al creer que tenía coronavirus

Un hombre de 50 años, identificado como K. Bala, decidió acabar con su vida, luego de que creer que había contraído el coronavirus, identificado actualmente como el COVID-19.

De acuerdo con The Telegraph, el hombre originario de India visitó al médico cuando comenzó a sentirse mal. Tras un breve diagnóstico, el galeno le informó que había contraído una enfermedad viral.

El hombre creyó entonces que se había infectado de coronavirus, debido a que en días pasados se confirmaron tres casos en Kerala, una comunidad cercana al pueblo donde él vivía con su familia. Así que, con la intención de no contagiar a su esposa y tres hijos, K. decidió aislarse de ellos y le tiraba piedras a cualquiera que intentara acercarse a él.

La paranoia del hombre creció cuando a través de redes sociales comenzó a ver las imágenes de personas que caían colapsadas supuestamente por coronavirus (sin embargo, algunos medios confirmaron que los vídeos son muy antiguos y pertenecen a la crisis por el brote de sars, otro tipo de enfermedad respiratoria).

Sudden fall to the ground apparently is not been counted as a #coronavirus case or death. How many viruses have you seen like this one before? PEOPLE ARE DROPPING DEAD! pic.twitter.com/0JBx9CGIkp