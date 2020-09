Hombres celebran tras abusar a una mujer y los exhiben en vídeo

LONDRES.- Las autoridades británicas publicaron un vídeo en el que dos hombres se ríen luego de abusar a una mujer que se dirigía a su casa.

La policía compartió el vídeo el 22 de septiembre de este año y el incidente ocurrió el 15 de julio de 2019, cuando una mujer de 31 años salió de un bar en el distrito de Finsbury Park en Londres, acompañada de dos hombres quienes prometieron acompañarla para que llegue bien a su casa. Sin embargo, los hombres la abusaron a mitad del camino.

#APPEAL | Do you recognise these men? Police investigating a rape in #Hackney have released CCTV of two men they want to speak to. ☎ Anyone with info please call 101 quoting 3082/19AUG.https://t.co/UMqpZBmMTB