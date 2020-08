Hombres con cuchillo amenazan a mujeres policías en EE.UU.

Policías mujeres de Nueva York y Phoenix protagonizan sendos ataques de hombres que las amenazaron con un cuchillo, presuntamente sin una razón.

En el primer caso, cámaras de seguridad de un comercio y las que llevan los oficiales en el uniforme, captaron la agresión de un hombre a dos mujeres policías, segundos después de que ingresaran a una tienda.

El hombre, que iba acompañado por un perro y sin cubrebocas, entra al comercio e increpa a una de las oficiales, mientras la otra intenta que suelte al perro que aparentemente estaba siendo ahorcado por la correa del hombre, quien rápidamente saca un cuchillo de la bolsa de su pantalón.

Los agresores que amenazan con cuchillos a policías de EE.UU. terminan baleados, como demuestran estos dos casos que tuvieron lugar en Nueva York y Phoenix pic.twitter.com/Gs7oNtfssJ — RT en Español (@ActualidadRT) August 20, 2020

Aunque la agredida utilizó su pistola aturdidora, falló. Ante esto, un empleado le ofrece una caja de cigarrillos al agresor lo que logró arrebatar el arma.

No obstante, eso no lo detuvo y salió del lugar en busca de la segunda oficial, a la que comenzó agredir empujándola, hasta que esta finalmente le dispara. El hombre no resultó gravemente herido.

Si bien el caso se presentó en junio, el vídeo salió a la luz como parte de las pruebas que el juez decidió presentar al público para los cargos contra el agresor.

Segunda agresión a mujer policía

En el segundo caso, en Phoenix, se puede escuchar como la mujer policía le pide en al menos 20 ocasiones al hombre que la amenaza con un cuchillo que baje el arma. Los hechos se registraron en el estacionamiento de un supermercado.

El sujeto, que también iba sin cubrebocas, comienza a increpar a la mujer policía hasta que ésta finalmente le dispara, sin que esto pusiera en peligro a su agresor, quien ahora enfrenta cargos por amenazar a la autoridad.- Con información de RT en Español y Telemundo.