Honran a las víctimas del 11 de septiembre en Nueva York y Virginia

NUEVA YORK (AP).- Los actos de conmemoración del aniversario del 11-S en la zona cero comenzaron este sábado 11 de septiembre con un repique de campana y un momento de silencio.

El evento se realiza, exactamente 20 años después del comienzo del ataque terrorista más mortífero en suelo estadounidense.

El presidente Joe Biden, los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, integrantes del Congreso y otros dignatarios se unieron a una multitud de familiares de las víctimas en la plaza conmemorativa del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

También están la vicepresidenta Kamala Harris, la presidenta de los representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer.

El monumento que recuerda ese suceso histórico trágico está en el lugar donde las torres gemelas del World Trade Center fueron embestidas y derribadas por dos aviones secuestrados.

También están previstos actos en los otros dos lugares donde los conspiradores del 11-S estrellaron sus aviones secuestrados: el Pentágono y un campo cerca de Shanksville, en Pensilvania.

A las 7:40 horas (uso horario de México) comenzó el primer minuto de silencio en honor a las víctimas del 11-S, tras el impacto de un avión a una de las Torres Gemelas, en el World Trade Center de Nueva York.

Los familiares de las víctimas comenzaron a recordar por orden alfabético a las personas que fallecieron en ese lugar.

Los asistentes a la ceremonia comenzaron, 23 minutos más tarde el segundo minuto de silencio en recuerdo a los fallecidos en el segundo impacto hecho por un avión a las Torres Gemelas.

El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd J. Austin III y el general del Ejército de ese país, Mark A. Milley, encabezan, a partir de las 8:10 horas, la ceremonia en recuerdo a las víctimas del 11 de septiembre de 2001 en el Pentágono, en Virginia.

Está previsto que el presidente Biden presente sus respetos en los tres lugares, y el expresidente George W. Bush hable en la ceremonia de Pensilvania.

