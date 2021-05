COLOMBIA.- Daniel Alejandro Jaramillo, padre de una bebé que nació muerta, se llevó una terrible sorpresa, pues cuando reclamó el cuerpo de su hija le entregaron el de una rata en un centro asistencial de Tuluá, en Colombia.

De acuerdo con El Tiempo de Colombia, que recogió el testimonio del padre, el jueves 13 de mayo inició la odisea. A su esposa le informaron que a su bebé, que estaba por nacer, le detectaron un problema cardíaco.

“Cuando nos acercamos al hospital, nos llevan a la parte de ginecología en la cual vuelven y le hacen el procedimiento de monitoreo del bebé. Infortunamente, el médico que le hizo la valoración me dijo que no tenía frecuencia cardíaca ni latidos en el corazón, por lo cual la dejaron hospitalizada en la noche. A las 6 p. m. le dieron una pasta para madurar el útero. A las 10 le dieron otra para acelerar más el procedimiento de que saliera el bebé”, explicó al medio citado.

El papá también dijo que cuando ocurrió el nacimiento, la madre solo alcanzó a ver medio cuerpo de su hija.

Una rata

“Cuando vuelve y se levanta, ya se habían llevado a la bebé a la nevera de la morgue. “El domingo vengo a retirar el cuerpo, para lo cual vengo con un funcionario de la funeraria para expedir el certificado de defunción y el boleto de salida. Cuando empecé a hacer el papeleo en la funeraria para darle cristiana sepultura, veo el ataúd y un cofre al lado. Con el de la funeraria procedimos a abrirlo y nos encontramos con una rata bastante grande, del tamaño de una zarigüeya y unos guantes de látex”.

El hospital informó que iniciaron las investigaciones.

