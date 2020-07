Pese a ufanarse por concentrar la mayor cantidad de hospitales y centros de investigación del mundo, Houston está peligrosamente cerca de quedar desbordada por el avance del coronavirus en Texas.

Desde el largo fin de semana de fines de mayo por el feriado del "Memorial Day" y las grandes protestas contra el racismo en junio "hay una trayectoria increíble", es como si se hubiera desatado una inundación, dice el doctor Faisal Masud, director de cuidados intensivos del Houston Methodist Hospital.

El Texas Medical Center es un vasto complejo, fundado en 1945 que abarca cerca 13 kilómetros cuadrados. Ha crecido rápidamente en torno a un núcleo formado por el Centro de Cáncer MD Anderson, el más grande del país.

Los hospitales empezaron el miércoles pasado a transformar algunas camas convencionales en unidades de cuidado intensivo luego de que las camas de cuidados intensivos excedieron resultaron insuficientes.

El área metropolitana de Houston, con 6.5 millones de residentes, tenía solo 128 camas de cuidado intensivo disponibles, dijeron el viernes funcionarios de la salud pública.

No podemos expandir y seguir expandiéndonos. La gente que no tiene Covid-19, no podría ser atendida a tiempo. Los pacientes no pueden recibir ambulancias a tiempo…todo esto conduce a daños y a la muerte", alerta el doctor Masud.