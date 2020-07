Hotel despide a empleada que llamó a la policía por una familia negra en la piscina

Una empleada fue despedida de un hotel de la cadena Hampton Inn, tras llamar a la policía por una familia negra que se encontraba disfrutando de la piscina en uno de sus complejos en Williamston (Carolina del Norte, Estados Unidos).

El pasado sábado, Anita Williams-Wright tuvo que realizar una grabación en vivo para acusar a una empleada que acababa de llamar a la policía porque sus hijos se encontraban dentro de la piscina.

La agredida dice que a pesar de insistir y enseñarle a la empleada una llave de su habitación, ésta continúo en su postura de que se retiraran del lugar.

This is disgusting. @HiltonHotels what are you guys going to do about this? Now, we can’t even enjoy what we pay for?Wow !!!!! Hampton inn willamston nc by Hilton #KarensGoneWild #hiltonhotels #hiltonhotel #racism #karens #hiltonhotelracism #Discrimination pic.twitter.com/m5wSIirJhn