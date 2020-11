Huracán "zombie", qué es y por qué llamaron así a "Eta"

EE.UU.- El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos clasificó a “Eta” como un huracán zombie, un concepto que surgió este 2020 para los fenómenos que “retornan de la muerte” para seguir causando estragos.

Tropical Storm Eta is forecast to move across northern Florida on Thursday. Heavy rain will continue to threaten flooding over the Southeast. A series of storm systems will move across the northwestern U.S. into early next week with strong wind, heavy rain and mountain snow. pic.twitter.com/hVeIZTk04S