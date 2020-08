Incendio devora un almacén de la Unicef en el Congo (vídeos)

CIUDAD DE MÉXICO.- Un incendio registrado este viernes en un almacén del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) causó la pérdida de un gran número de materiales y equipos para niños y las comunidades vulnerables en la República Democrática del Congo (RDC).

Según informa Unicef, no hubo víctimas. Sin embargo, el almacén con distintos materiales y equipos quedaron destruidos.

Video Received from the DRC where a fire has broken out at the UNICEF depot at UtexAfrica compound in Kinshasa.

No word yet on damage/ whether there are any casualties. pic.twitter.com/7XMDzlJSiR