Incendio en fábrica de ropa deja 20 muertos y 24 heridos en Egipto

EL CAIRO (Xinhua) – Al menos 20 personas murieron y otras 24 resultaron heridas hoy cuando ocurrió un incendio de grandes dimensiones en una fábrica de ropa de cuatro pisos en la ciudad egipcia de El Obour, al norte de El Cairo, dice un comunicado de la provincia de Qalyubia.

Quince camiones de bomberos y 10 ambulancias acudieron al lugar, incluidos algunos de las provincias cercanas de El Cairo y Sharqiya.

Twenty people were killed and at least 23 others were injured as a result of a fire that emerged at a garment facility in the Al Qalyubia province in northern #Egypt, the province's administration said on Thursday. https://t.co/0PVtWSTfs0 pic.twitter.com/zg4DsuJ4RG