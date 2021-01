Se incendia edificio del mayor fabricante de vacunas en el mundo (vídeos)

Reportan cinco muertos

INDIA.— Por lo menos cinco personas murieron este jueves en un incendio en un edificio en construcción en el Instituto Serum de la India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, pero la producción de vacunas contra el coronavirus no se vio afectada, informaron autoridades.

Cinco muertos

I would like to reassure all governments & the public that there would be no loss of #COVISHIELD production due to multiple production buildings that I had kept in reserve to deal with such contingencies at @SerumInstIndia. Thank you very much @PuneCityPolice & Fire Department — Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 21, 2021

Cinco cadáveres fueron hallados entre las ruinas del edificio luego que los bomberos lograron apagar las llamas, indicó Murlidhar Mohol, alcalde de Pune en el estado de Maharashtra.

Añadió que las víctimas probablemente eran albañiles. Dijo que no se ha esclarecido la causa del siniestro ni se ha calculado la magnitud de los daños.

La producción de vacunas no está afectada

El CEO del instituto, Adar Poonwala, se expresó “profundamente acongojado” por las muertes. Aclaró que la producción de vacunas no disminuirá ya que la compañía tiene otras instalaciones.

Maharashtra: Fire breaks out again in one compartment of the same building at Serum Institute of India (SII), in Pune. Fire fighting operation is underway. More details awaited.



Fire had broken out at Manjri Plant of SII today afternoon and claimed five lives. pic.twitter.com/6MKDWiCxZt — ANI (@ANI) January 21, 2021

Querían aumentar la producción de vacunas

La empresa señaló que el incendio estuvo circunscrito a un edificio que se estaba construyendo para aumentar la producción de vacunas contra el COVID-19 y para prepararse para posibles futuras pandemias.

Looks like a major fire at the Serum Institute of India, the manufacturer of the Covishield vaccine. Hope everyone is safe.

pic.twitter.com/4h92dx9WTO — Anand Ranganathan (@ARanganathan72) January 21, 2021

Indicó que las llamas no afectaron al edificio que actualmente está produciendo las vacunas contra el COVID-19 ni al lugar donde están almacenadas unas 50 millones de dosis.

Imágenes impresionaron al mundo

Imágenes publicadas del incendio muestran espesas columnas de humo emanando del edificio, del cual salen empleados en batas blancas en medio de bomberos que usan mangueras para extinguir las llamas.

El Instituto Serum de la India

El instituto es el mayor fabricante de vacunas del mundo y cuenta con contratos para producir 1,000 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca/Universidad de Oxford.

El mes pasado en entrevista con AP, Poonwala anunció planes de aumentar la capacidad de producción de 1,500 millones a 2, 500 millones de dosis anuales para fines del 2021. La construcción del nuevo edificio era parte de esos planes.

#BREAKING | Fire breaks out at Pune's Serum Institute of India; 10 fire tenders deployed



(Video credits: ANI) pic.twitter.com/EXBkafbC2R — WION (@WIONews) January 21, 2021

De las más de 12, 000 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus que se producirán este año, los países ricos ya han comprado unas 9,000 millones. El Instituto Serum probablemente fabricará la mayoría de las vacunas para las naciones en desarrollo.