Indígenas protestan en Ecuador contra extracción petrolera

QUITO (EFE).- Integrantes de la etnia indígena waorani, de la Amazonía de Ecuador, realizaron este jueves una marcha en Quito para exigir que la justicia del país ratifique un fallo que admite la violación del mecanismo de consulta previa en la licitación de un proyecto petrolero en su territorio.



Apoyados por grupos sociales de la ciudad, decenas de indígenas waorani desfilaron con sus rostros pintados de colores tradicionales y ataviados con ropa de su cultura.



La marcha se dirigió hasta las inmediaciones de la sede del Ministerio de Energía y recursos Naturales No Renovables, en el centro-norte de la ciudad, donde expresaron su deseo para que se respeten sus derechos y el fallo judicial que acepto una acción de protección frente a la explotación del llamado bloque 22, en su territorio ancestral.



“El agua es un tesoro que vale más que el oro”, “La selva no se vende” y “Nuestros territorios no están en venta”, fueron algunas consignas que los manifestantes exhibieron en pancartas durante la marcha de protesta.



Con su lanzas y hachas ceremoniales, los waorani caminaron por la ciudad en lo que señalaron es una lucha de resistencia frente a la actitud del Gobierno que ha presentado una apelación al fallo judicial de abril pasado a favor de los indígenas.



“El derecho a la consulta previa y a la autodeterminación le fue negado a los waorani de la provincia amazónica de Pastaza , pero esta es una situación sistemática y continua que se ha venido presentando en el país” desde hace años”, explicó la abogada de los indígenas, María Espinosa.



Recordó que en 2012, una consulta previa efectuada por el Gobierno de entonces cometió múltiples violaciones, por lo que la comunidad afectada demandó la acción de protección.