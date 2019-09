Indigna vídeo de padre “enseñando” a su bebé a caminar

Un vídeo de un padre que maltrata a su hija para enseñarla a caminar causó indignación en redes sociales, pues muestra cómo el adulto utiliza los golpes como método.

La grabación la compartió él mismo en internet, en ella el sujeto violenta con cachetadas a la pequeña.

De acuerdo con Radio Fórmula, el incidente ocurrió en Arabia Saudita y, en Twitter, identificaron al hombre como Yousef O Al-Qutati.

Luego de que el vídeo se volvió viral, el padre compartió otra grabación mostrando que su hija puede sostenerse de pie y que tiene otros tres hijos.

Yousef Al Qutati put out this video just now



He still has the child with him. He just tried to explain away his behavior. So she’s still in danger if anyone can do anything to find this guy. Please help. #معذب_طفله #Riyadh #KSA pic.twitter.com/gJh3nMUO5f