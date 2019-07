Los “infiernos” en la Tierra: oficialmente hay solo cuatro

Hay solo cuatro “infiernos” en la Tierra… al menos oficialmente.

Este año, los “infiernos” terrícolas oficiales se duplicaron, aumentaron de dos a cuatro.

Furnace Creek, Kebili, Mitribah y Turbat son los únicos sitios reconocidos oficialmente como los más calientes del planeta.

En junio de 2019, ciento seis años después del récord de Furnace Creek y 88 años después del registro de Kebili, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) verificó que Mitribah y Turbat tienen la tercera y la cuarta temperatura más alta registrada en la Tierra.

La OMM declaró la verificación dos años y casi tres años después de que se registraron las temperaturas.

Así, tomaría dos o tres años verificar si es una “verdad científica” que el 8 de junio de 2019 Kuwait registró 63° Celsius y solo entonces éste sería el “nuevo récord mundial de calor”, como se difundió en internet.

Mientras la OMM no verifique el registro de 63° C, éste no es oficial.

Hasta ahora, la mayoría de los reportes de prensa citan que “según el diario kuwaití Al Qabas”, el sábado 8 de junio en Kuwait los termómetros marcaron 52.2 grados centígrados bajo la sombra y 63 bajo la luz directa del sol en el país árabe”.

Sin embargo, en las publicaciones no se identifica qué comunidad de Kuwait registró el “nuevo récord mundial”.

Los “infiernos” en la Tierra

Hasta ahora, la lista de las comunidades con las temperaturas más altas verificadas por la OMM son las siguientes:

Furnace Creek, en el Valle de la Muerte, California, Estados Unidos.

1. Furnace Creek: 56.7° C

Es una comunidad de unos 31 habitantes que se ubica a 54.55 metros bajo el nivel del mar en el Valle de la Muerte, en California, Estados Unidos.

Según el archivo del Clima y Extremos Climáticos de la OMM, “la temperatura más alta del planeta se registró en Furnace Creek, el Valle de la Muerte, California, a 56.7° C, el 10 de julio de 1913“.

El miércoles 10 de julio de 2019 Furnace Creek cumplirá 106 años sin ser desbancado como el sitio más caliente del orbe.

Furnace Creek se fundó como un campo minero para explotar los yacimientos de bórax, pero las minas cerraron. En 1927 una empresa construyó el primer hotel turístico para rescatar su inversión hecha en una línea de ferrocarril. Antes, de 1883 a 1889, carros tirados por hasta 20 mulas llevaban casi 40 toneladas de bórax hasta la estación del tren de Mojave y otras.

Aunque el tren fracasó como transporte de turismo porque los visitantes prefirieron ir en sus propios vehículos, al final Furnace Creek se convirtió de campo minero a meca turística.

Así se cumplió el vaticinio que un periódico del campo minero publicó en 1907 como una broma por el Día de los Inocentes: “¿Disfrutarías de un viaje al infierno? … ¡Podrías disfrutar de un viaje a Death Valley, ahora! Tiene todas las ventajas del infierno sin los inconvenientes”.

Hoy, más de un siglo después de ese anuncio bromista, el Valle de la Muerte es, en efecto, un oasis turístico en el infernal desierto.

Kebili, Túnez, tiene el registro de la segunda temperatura más alta de la Tierra.

2. Kebili: 55° C

“La temperatura más alta para el hemisferio oriental se estableció en julio de 1931 en Kebili, Túnez, en 55° C”, afirma la OMM.

Kebili se ubica en el sur de Túnez y se le describe como una ciudad moderna que ocupa todo el territorio de Oasis Grande y cuenta con algunos hoteles para los turistas. Al lado de la ciudad funcionan muchas curiosidades, entre las cuales se destaca el lago salado Chott el Djerid, que en el periodo de la sequía siempre se seca, pero luego de nuevo se rellena con agua.

Sobre el origen de este asentamiento humano, se dice que el “pintoresco oasis surgió hace miles de años, es habitado por indígenas acostumbrados al clima severo y se encuentra en el camino del viento sirocco que nace exactamente en el centro del desierto Sahara y lleva el aire caliente a los barrios de norte del desierto”.

Mitribah es una estación meteorológica, no un pueblo. Em 2016 registró la tercera temperatura más alta de la Tierra.

3. Mitribah: 53.9° C

La OMM investigó el reporte de que “el 21 de julio de 2016 en Mitribah, Kuwait, se registró 54° C“. Al final, este junio de 2019 dictaminó que se registró 53.9° C y reconoció a ésta como “la temperatura más alta jamás registrada en la región continental de Asia” y también como “la tercera más alta de la Tierra”.

“En su evaluación más intensiva jamás realizada, el Archivo de Clima y Extremos Climáticos de la OMM ha verificado que la observación de Mitribah es de 53.9° C (con un margen de incertidumbre de ±0.1 ° C)”, precisa el reporte publicado el 18 de junio de 2019.

Mitribah no es un asentamiento humano, es una estación meteorológica ubicada en el noroeste de Kuwait. Ahí, la temperatura máxima diaria ronda los 49° C

Turbat, ciudad de Paquistán donde en 2017 se registró la cuarta temperatura más alta del orbe.

4. Turbat: 53.7 ° C

En Turbat el 28 de mayo de 2017 se registró también 54° C . Sin embargo, la OMM verificó que la temperatura fue de 53.7° C (con un margen de incertidumbre de ± 0.4° C) y la reconoció como “la cuarta más alta del planeta”.

Turbat es una ciudad del sur de Paquistán que se ubica a la orilla izquierda del río Kech. Tiene unos 213,557 habitantes. Es un mercado para los cultivos de la región, tiene una fábrica de procesamiento, aeropuerto, universidad pública y un santuario musulmán considerado sagrado, entre otra infraestructura. También es uno de los centros principales de grupos insurgentes separatistas activos contra las fuerzas armadas paquistaníes

Los nuevos “infiernos” de Tierra tienen las temperaturas más altas en 76 años

Imagen con que la OMM dio a conocer en junio de 2019 que verificó en Kuwait y Paquistán la tercera y cuarta temperatura más alta registrada en la Tierra

Los 53.9 y 53.7 grados Celsius de Mitribah y Turbat, dice la OMM, “son las temperaturas más altas, oficialmente reconocidas, registradas en los últimos 76 años”, o sea, desde 1943.

El reporte científico de la validación de ambas temperaturas máximas se puede consultar aquí.