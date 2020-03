"Influencer" que lamió un inodoro en vídeo viral tiene Covid-19

ESTADOS UNIDOS.- Recientemente un “influencer” se volvió viral luego de subir un vídeo en la red social Tik Tok haciendo un reto, el cual consistía en lamer tazas de inodoros en Estados Unidos, popularizando el “coronavirus challenge”.

Ahora el joven de 21 años informó en sus redes sociales que se infectó con Covid-19 y Twitter suspendió su cuenta.

A kid who licked toilets as part of the #CoronaVirusChallenge says he's now in the hospital with coronavirus. @gayshawnmendes was also just suspended from twitter pic.twitter.com/lfG2NBlTrs