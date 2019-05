Insta a contrarrestar el odio

El Papa anima a periodistas a dar voz a los débiles

CIUDAD DEL VATICANO (AP).— El papa Francisco exhortó a los corresponsales extranjeros ayer sábado a que usen humildemente el poder de la prensa para buscar la verdad y dar voz a los sin voz. El periodismo es una herramienta importante para contrarrestar el odio, el prejuicio y las noticias falsas, dijo el Pontífice.

En una audiencia con la Asociación de la Prensa Extranjera en Roma, Francisco también exhortó a los periodistas a no aficionarse a los titulares sensacionalistas y las historias investigadas a medias, ya que los errores no solo distorsionan la verdad, sino que pueden perjudicar a comunidades enteras.

Deploró los ataques a periodistas alrededor del mundo y aseguró que la Iglesia católica aprecia su trabajo, “incluso cuando ponen el dedo en la llaga, incluso dentro de la comunidad eclesial”.

Si bien Francisco atiende habitualmente a la prensa durante sus viajes al exterior, es la primera vez que un Papa recibe a la Asociación de la Prensa Extranjera, que representa a periodistas de medio centenar de países, desde que Juan Pablo II lo hizo en 1988. Francisco se mantenía a distancia de la prensa en su Argentina natal. Pero últimamente él y sus colaboradores han elogiado reiteradamente el papel de la prensa al sacar a la luz el escándalo de los abusos por sacerdotes e informar sobre los migrantes, las “guerras olvidadas” y otros casos de sufrimiento humano.

“Necesitamos periodistas que toman partido por las víctimas, por los perseguidos, marginados, descartados y discriminados”, dijo el pontífice a los 400 periodistas y sus familias en la Sala Clementina, de muros cubiertos de frescos, en el Palacio Apostólico.

“Necesitamos que ustedes y su trabajo no olviden tantas situaciones de sufrimiento que frecuentemente quedan a oscuras, o se les echa luz por un momento para regresar luego a la oscuridad de la indiferencia”, dijo.

La presidenta de la asociación, Patricia Thomas, de The Associated Press, dijo que son cada vez más los periodistas muertos, amenazados o encarcelados solo por informar. Las amenazas no son solamente físicas, dijo.

“Hoy, en muchos lugares del mundo, se discrimina diariamente a los periodistas, se los acusa de difundir noticias falsas que en realidad son noticias que no gustan a los poderosos. Este proceso de deslegitimación ha tenido un efecto corrosivo, cuyos peligros son evidentes”.

Francisco dijo que la prensa libre era indispensable para defenderse del autoritarismo.

“No olvidemos que en las dictaduras, una de las primeras cosas que hacen es retirar la libertad de prensa (…) y no permiten la prensa libre”, expresó.

Patricia Thomas invitó a Francisco a visitar la sede de la asociación, en la bien llamada Via del’Umilta (Calle de la Humildad) y le entregó una credencial honoraria para que pueda entrar.

Acepta una renuncia

El papa Francisco aceptó la renuncia del obispo de la ciudad brasileña de Limeira, Vilson Días de Oliveira, investigado bajo las acusaciones de extorsión, enriquecimiento ilícito y de encubrir delitos sexuales supuestamente cometidos por un religioso, informó su diócesis.

En un comunicado y sin mencionar los motivos, la Diócesis de Limeira, a 144 kilómetros de Sao Paulo, anunció la aceptación del Papa del pedido de renuncia presentado por el obispo.

El Vaticano indicó que Días de Oliveira será relevado interinamente por el arzobispo de Aparecida, Orlando Brandes.

Días de Oliveira estaba al frente de la Diócesis de Limeira desde el 13 de junio de 2007, cuando fue nombrado por el entonces papa Benedicto XVI. Según Agencia Brasil, el obispo es investigado por encubrir supuestos casos de abuso sexual cometidos por el sacerdote Leandro Ricardo, párroco de la Basílica San Antonio de Pádua, en ciudad Americana, quien fue suspendido del cargo y también como rector de un colegio católico.

Además de la investigación de la Policía Civil, la Iglesia católica también indagó sobre las denuncias que recaen contra el religioso.