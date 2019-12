Intensas lluvias dejan cinco muertos en Mozambique

MAPUTO.- Las intensas lluvias en la provincia de Cabo Delgado, norte de Mozambique, dejaron cinco muertos y 51 heridos y destruyeron más de 7,000 casas, informó la radio estatal mozambiqueña RM.

El gobierno mozambiqueño emitió una alerta naranja para todo el país y advirtió del riesgo de inundaciones en las provincias de Zambezia, Nampula y Cabo Delgado.

North of Mozambique hit by heavy rain. This is the bridge over Montepuez river in Cabo Delgado destroyed by the floods. pic.twitter.com/rladHcktIv