¿Invertir en bitcoins?

Las criptomonedas se han convertido en un activo más de los portafolios de inversión y no son pocas las personas que dedican parte de sus ahorros a adquirirlas.

El economista y consultor financiero Álvaro Cano Escalante asegura, sin ningún tipo de duda, que invertir en criptomonedas es una buena opción, pero recomienda hacerlo con cuidado, con inteligencia, “como con cualquier inversión”.

Las monedas virtuales, principalmente el bitcoin, se han convertido en un activo más del portafolios de inversiones —como las acciones, los cetes o los bonos— para quienes desean poner a trabajar su dinero a fin de que les genere ganancias, señala el experto.

“Desde luego que todavía están envueltas en la polémica: hay los que piensan que son una excelente opción para invertir y los desconfiados que no quieren ni voltearlas a ver. Sin embargo, son cada vez más los inversionistas que las consideran una opción prometedora”.

Obstáculos

Las criptomonedas son parte de una corriente mundial iniciada hace dos décadas que busca construir y afianzar un sistema financiero alternativo y descentralizado, del que forma parte también el “crowdfunding”, una nueva vía de financiamiento cada vez más popular, apunta.

“Que este sistema paralelo escape a controles y regulaciones pone nerviosos a algunos gobiernos. Hay casos extremos, como China, que hace unas semanas prohibió a sus ciudadanos no sólo usar activos digitales para realizar transacciones, sino tenerlos en cualquier parte del mundo”.

En la misma dirección, receloso ante el avance de la tendencia a la descentralización financiera, el gobierno mexicano —que busca fiscalizar cada peso que gastan los ciudadanos y tener el control de todo— advirtió que los criptoactivos no son moneda de curso legal en el país y que sancionará a las instituciones financieras que operan con ellos.

“Estos obstáculos son parte de las causas de la lentitud con que las criptomonedas avanzan hacia su aceptación general como un medio de pago común”, comenta el consultor. También hay que considerar el desconocimiento de la población en general: son pocas las personas que saben cómo pueden usarlas y contadas las empresas que se han atrevido a aceptarlas.

Está además la circunstancia de que son virtuales, o sea no es posible intercambiarlas físicamente, tiene que ser mediante un celular o una computadora, “lo que implica otra limitante en países como el nuestro, donde todavía hay muchos lugares subdesarrollados en tecnología”.

Por otro lado, sin embargo, hay zonas que reconocen la importancia de las divisas virtuales, como la Unión Europea, donde se espera que en 2022 ya exista una reglamentación para el bitcoin, o EE.UU., donde inversores institucionales ya las incluyen en sus carteras, junto con fondos cotizados (ETF) en petróleo, acciones o bonos, y muchas empresas las aceptan como medio de pago.

Y está también el caso de El Salvador, que incluso le abrió la puerta al bitcoin para incorporarlo a su economía. “Estamos aún en ese estira y afloja, en ese juego de fuerzas entre los que sienten pavor y los que buscan maneras de aceptar las criptomonedas como un activo más”.

Almacén de valor

Para el economista, que al bitcoin se le vea actualmente más como un activo de inversión y un refugio de valor que como un método de pago es un debate irrelevante, pues sucede lo mismo con ciertas divisas oficiales, como el dólar.

“Muchos mexicanos tienen dólares o euros, pese a que no pueden pagar con ellos en la tienda de la esquina. Es la misma lógica, usamos en nuestro país pesos mexicanos para realizar transacciones, no euros, libras, yenes ni dólares, que sin embargo tienen valor. Es lo mismo con el bitcoin”.

Descentralización

Más que juzgar si es “bueno o malo” prescindir del respaldo del sistema bancario tradicional —“es complicado calificar con términos que tienen que ver con cuestiones morales”—, Cano Escalante señala que habría que preguntarse si las criptomonedas ayudan o no a facilitar las transacciones. “Y sin duda la respuesta es que sí”.

De hecho, continúa, no estamos ante un fenómeno completamente nuevo, los mexicanos usamos desde hace tiempo el dinero virtual en general, no únicamente el bitcoin, que es tan sólo la punta del iceberg. Del 85 al 90% de la masa monetaria que circula en el país es principalmente dinero virtual. Mediante aplicaciones y tarjetas de débito o crédito pagamos servicios, compramos bienes y recibimos nuestro salario.

“O sea, desde hace tiempo el dinero virtual es una realidad en nuestro país. En ese sentido, las criptomonedas vienen a representar una nueva versión que está facilitando aún más las cosas, ya no tenemos que llevar dinero físico ni cargar una billetera, podemos hacer nuestras transacciones con un teléfono celular”.

A diferencia del peso mexicano, que es una divisa oficial, el bitcoin no es emitido por ningún banco central, pero cumple el propósito de facilitar transacciones y que no esté respaldado ni regulado por el sistema financiero tradicional no es una desventaja ni un motivo para desconfiar, señala.

“Lo mismo pasa con muchos otros activos financieros, como las acciones de las empresas o los futuros de petróleo, que no son emitidos por gobiernos sino por compañías particulares”.

Al bitcoin lo sustentan “contratos” entre particulares. Se trata de un acuerdo entre una parte y otra que deciden llevar a cabo una transacción con ese activo, por lo que no tiene por qué recibir el respaldo de ningún banco central, lo mismo que la mayoría de los activos financieros mundiales”.

Consejos

Cano Escalante no pone objeciones para invertir en bitcoin, pero como consultor recomienda hacerlo con cuidado. “De los activos financieros de que disponemos en la actualidad es el más volátil. Leemos un día que pierde 40% de su valor, al otro que se recupera y sube, luego que vuelve a caer”.

La variación de los precios ocurre con todos los activos financieros, pero en el caso del bitcoin la volatilidad es radical. “Es recomendable invertir, pero asumiendo los riegos. Como con cualquier activo hay que entender su funcionamiento para que laposibilidad de obtener ganancias sea real”.— D.Y.

Bitcoin Cajeros

Ya existen en varias ciudades de México cajeros automáticos que operan con bitcoins.

Operaciones

Los cajeros permiten realizar distintas operaciones: depósitos, retiros de efectivo, transferencias.

Intercambio

Además, pueden conectar a los usuarios al exchange, es decir el intercambio mediante la compra o venta de bitcoins.

Uso

Su uso es muy sencillo. En el mismo cajero se puede abrir una cuenta con el nombre de usuario, un correo electrónico y una identificación. Después de darse de alta en el sistema, los usuarios podrán depositar sus compras de bitcoins.

Compra y venta

En caso de querer vender, se deberán transferir los bitcoins a la wallet del cajero. Posteriormente los fondos se recibirán en la cuenta en una suma equivalente en pesos. Quienes desean comprar deben indicar la cartera a la que se enviarán tras depositar el pago correspondiente.